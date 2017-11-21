Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri sahnede oyunculukları ve sahne kıyafetleri ile seyirciyi büyülerken, salonda bulunanlar oyunu sık sık alkışları ile böldü. Sahnede sergiledikleri performansın yanı sıra şarkılar ve danslar ile oyunu daha da güzel bir hale getiren oyuncular, oyun sonunda Bozüyüklü tiyatro severlerden uzun süre alkış aldı.

Tiyatro oyunu sonrasında oyunculara plaketlerini takdim etmek üzere sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin; “Uludağ Üniversitesi’nden gelerek bizlere bu muhteşem oyunu sergileyen tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Tiyatro eğitimi alan siz değerli oyuncularımıza baktığımızda şundan emin oluyoruz ki gelecekte tiyatro şimdi bulunduğu noktadan çok daha ileriye gidecektir” dedi.

Festivalin mimarı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden Başkan Yardımcısı Rasim Keskin, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Doç Dr. Ayhan Helvacıoğlu’na plaketini takdim ederek teşekkür etti.

Bozüyük’te sahne alıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Helvacıoğlu, Bozüyük’teki festivalin tüm il ve ilçelere örnek olması gerektiğini belirtti.