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22 Aralık 2016 13:44

Uluslararası Göçmenler Günü

Uluslararası Göçmenler Günü

22 Aralık 2016 13:44

Bilecik’te, Dünya Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.
Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz Şehitleri anısına saygı duruşunun ardından Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır eşliğinde müze ziyareti gerçekleştirildi. Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San, Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Bilecik’te yaşayan göçmen aileler ile üniversite ve orta öğretim eğitimi gören öğrencilerden oluşan heyet Vali Elban’ı makamında ziyaret etti. Vali Elban, kabulünde, çocukların en iyi şekilde eğitim almaları ve huzurlu şekilde yaşamalarının en büyük istekleri olduğunu ifade ederek, gelen öğrencilerle tek tek tanıştı ve sohbet etti. İl Göç Müdürü San da 18 Aralık’ın seçilmesinin nedeninin BM Genel Kurulunun uluslararası göçmen işçiler ve ailelerinin haklarını koruma konvansiyonunu imzaladığı 18 Aralık 1990 günü olmasından dolayı BM tarafından 2000 yılında "Uluslararası Göçmenler Günü" olarak kabul edildiğini anlatarak, her göçün bir umut olduğunu söyledi. Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş ise barış, sevgi, kültür ve dayanışma günü olarak örnek olmak istediklerini belirtti. Ziyarette, Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Afganistan Türkmeni Nakibullah Turkman ’’Bayrak’’ adlı şiiri okudu. Vali Elban, ziyaret anısına çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



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