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10 Temmuz 2017 17:54

Umut Treni Derneği’nden Bozüyüklü engellilere destek

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği üyelerine, İstanbul Umut Treni Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından tekerlekli sandalye armağan edildi.

Umut Treni Derneği’nden Bozüyüklü engellilere destek

10 Temmuz 2017 17:54


Yapılan bağış ile ilgili olarak Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Bugün İstanbul Umut Treni Derneği Başkanı ve gönüllüleri derneğimize üye ihtiyaç sahibi engellilerimize tekerlekli sandalye hediye ettiler. Üyelerimizden spastik engelli 2 çocuğumuza özel tekerlekli sandalye, 2 normal çocuk tekerlekli sandalyesi ve 1 manuel tekerlekli sandalye bağışladılar. Engelli ve ihtiyaç sahibi üyelerimizin yaşamını kolaylaştıracak dünyaya bakış açısını değiştirecek destekleri için bağışçılardan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Umut Treni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Güler, ilçemizdeki İhtiyaç sahibi engelli vatandaşımıza derneğimiz aracılığıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da tekerlekli sandalye ve özel tekerlekli sandalye hediye ederek engelli vatandaşımıza umut oldular. Umut Treni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burhan beye, bağışçılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere faaliyetlerimizde her zaman destek veren duyarlı Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı’ya da teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.




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