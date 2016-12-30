Üniversite öğrencilerinden Ağrı’ya yardım eli

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Sanatsalt Kulübü’nün düzenlediği yardım kampanyasıyla toplanan kışlık giysiler, Ağrı’nın Beşiktepe Köyü İlköğretim Okulu’na gönderildi.

Televizyonda izledikleri bir haberden etkilenen öğrenciler, aynı projeyi kendi üniversitelerinde gerçekleştirmek isteyerek köy çocukları için kışlık kıyafet toplama kampanyası başlattı. Sanatsalt Kulübü üyesi öğrenciler, yardım yapılacak okulun belirlenmesi için Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurularının ardından konuyla yakından ilgilenen müdürlük yetkilileri, yardımın Ağrı Beşiktepe Köyü, Beşiktepe İlköğretim Okulu’na yapılması konusunda öğrencileri yönlendirdi. Yardım kampanyası süresince toplanan çok sayıda kışlık giysinin bir bölümü PTT Kargo aracılığıyla Ağrı’ya gönderildi. Öğrenciler toplanan giysilerin diğer bölümünü ise gelecek günlerde Bilecik’teki bir köy okuluna gönderecek olduklarını belirterek kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.