Üniversite öğrencilerinin Osmaneli gezisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezip yerinde inceleme fırsatı buldu. Osmaneli'nin tarihi değerleri olan Rüstem Paşa Camii'ni, Geleneksel Osmaneli Evlerini, Aya Yorgi Kilisesini ve mesire yerlerini gezen öğrenciler, ilçede gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Osmaneli Belediyesi zabıta memuru İbrahim Daş, Osmaneli'nin tarihi ve kültürel dokusu hakkında öğrencilere bilgi verdi. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen öğrenciler, sivil mimari örnekleri yerinde inceleyip Osmaneli'nin tarihi hakkında bilgilendirildiler.

Özellikle tarihi dokuya, Osmaneli konaklarına hayran olduklarını belirten öğrenciler, Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya geldi. Üniversite öğrencilerinin Osmanlı Devletinin kurulduğu bu toprakları ziyaret etmesinden duyduğu gururu ifade eden Belediye Başkanı Şahin, öğrencilerle hoş bir sohbet gerçekleştirdi. İlçeyi gezen öğrenciler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.