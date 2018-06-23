Üniversiyeyi bitirdiği Bilecik’te korku filmi çekmeye karar verdi

Yapılacak olan film hakkında bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden mezunu genç kadın girişimci Ebru Delibaş, Bilecik’te sanatsal faaliyetlerin arttırılmasına istedi. Delibaş, “Bu davetin asıl amacı Bilecik’imizin kalkındırma, sanatsal faaliyetler kapsamında gerçekleştirmekte olduğumuz projemizi tanıtma ve destek babında birlikte hareket etmektir. Sizlerde iyi biliyorsunuz ki birlikten güç doğar. Bir işe başlarken en önemli faktör asla vazgeçmemektir. Diğer bir önemli faktör ise maddi veya manevi destek alabilmektir. İnanın bu yolda bize söylenen en ufak motive edici bir söz bile bizi daha çok heveslendirmekle birlikte azmimize azim katmaktadır. Lakin bir huduttan sonra bazı şeyler yetersiz kalıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız, takdir edersiniz ki pek zorlu bir girişim. Bilhassa Bilecik gibi sanatsal faaliyetlerin yetersiz kaldığı ve bu alana yönelik yatırımların az olduğu bir yerde arzuladığımız projeleri gerçekleştirmek bir hayli zor ve yorucu. Başladığımız bu sürecin alt yapısı 2 seneye kadar uzanmaktadır. Henüz yeni çıkmış olduğumuz bir yol değil. Bu girişim fikir aşamasındayken bile Bilecik’te olması hususunda ziyadesiyle ısrarcı olduk” dedi.

“Tahsilimizi tamamladığımız bu şehirde bazı şeylerin eksik kaldığını gördük”

Delibaş, konuşmasının devamında Bilecik’te sanatsal faaliyetler açısından bazı şeylerin eksik kaldığını gördüklerini söyleyerek, “Biz neler yapabiliriz diye düşündük. Bu düşünceler neticesinde bu girişimi Bilecik’te yapma kararı aldık. Fakat bizler sanat için yapmaya çalıştığımız bu kalkınma girişiminde hiçbir şekilde destek alamadık. Fazlasıyla yalnız bırakıldık ve buna rağmen hala istikrarlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. İlk olarak gerçekleştirmek istediğimiz ve uzun süredir üzerinde durduğumuz bir sinema filmi projemiz var. Bilecik’te ilk olmasının yanı sıra içerik ve teknik bakımından Türkiye’de de bir ilk. Üç haftalık çekim sürecinin iki haftalık kısmı Bilecik’te bir haftalık kısmı çekim gerekliliğinden dolayı Nevşehir Kapadokya’da gerçekleştirilecektir. Çekimlerinin çok önemli kısımlarının Bilecik’te olması şehre kültür ve turistik anlamında büyük bir katkı sağlayacaktır. Şehrimizde de bir galasını gerçekleştirerek odak noktanın şehrimize yönelmesini arzuluyoruz. İnsanın en önemli parçasını oluşturan şeyin sanat olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte sanatı yaşayalım, yaşatalım” ifadelerine yer verdi.