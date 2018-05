Bilecik Belediye Başkanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen Oyuncak Sanatı ve Yöresel Bez Bebek sergisi Yaşayan Şehir Müzesinde açıldı. Programa Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik Milletvekili aday adayı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürkan Haşit ve çok sayıda davetli katıldı.

"Dirilişin şehri Bilecik’te 81 ilin yöresel bez bebeğiyle Türkiye’ye selam gönderdik"

Oyuncak Sanatı ve Yöresel Bez Bebek sergisinin Bez Bebek Sanatı sorumlusu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ecem Gezer, yüksekokulu 4’ncü sınıf öğrencilerin materyaller geliştirme kapsamında güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Öğrencilerin emekleri ve uğraşlarıyla 81 ilin yöresel bez bebeğini Yaşayan Şehir Müzesinde gösterime sunduklarını anlatan Gezer, sözlerine şöyle devam etti;

"Amacımız burada unutulmaya yüz tutmuş, kültürümüzün miraslarından bez bebek kültürüne dikkat çekmekti. Çünkü günümüzde çocuklarımız maalesef gelişimlerine uygun olmayan oyuncaklarla oynamakta. Bunlarda biz çocuk gelişimciler olarak bizleri çok üzmekte ve buna bir farkındalık oluşturmak istedik. Onun için hiçbir kimyasal içermeyen tamamen doğal bezlerden ürettiğimiz bez bebeklerimizi burada sergiye sunduk. Sağ olsun öğrencilerimiz kendileri yaptıkları bez bebekleri müzeye bağışladılar. Onlar bu sene mezun olacaklar ama geride Bilecik’te çok güzel bir hatıra bırakacaklar. Her birine kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Amacımız kültürümüzü canlandırmak buna uygun oyuncaklar üretmek. Çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak. Kültürünü bilen tanıyan kendi gelişimlerine uygun oyuncaklarla oynayan çocuklar yetiştirmek. Bunun için uğraş ve çaba sarf ettik. Dirilişin şehri Bilecik’te 81 ilin bez bebeği ile tüm Türkiye’ye selam gönderdik ve 81 ili dirilişin şehri Bilecik ilinde buluşturduk öğrencilerimizle birlikte. Her bir öğrencime ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Bu çalışmada bize destek veren Bilecik Belediyesi’ne, üniversitemiz rektörüne ve tüm bölümdeki hocalarımıza, destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için ve sizler için bizler güzel bir çalışma yaptık sizlerin de Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi’ne gelip görmenizi isteriz. Burada Eskişehir var, Ardahan var, Karabük var, Iğdır var, Bayburt var, Zonguldak, Kütühya, Afyon, Uşak, Tokat, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin var. Kahramanmaraş var, Ordu var. Yani 7 bölgeden her ilimizin bebeği burada mevcut. Herkes kendi memleketinin bebeğini burada gelip görebilirler, inceleyebilirler" dedi.

Öte yandan Öğretim Görevlisi Ecem Gezer, ailelere çocuklarını sergiye getirmeleri ve onların bez bebekler dikkatlerini çekeceğini söyleyerek, "Onların gelişimlerinde daha büyük katkı sağlayacaktır" dedi.