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19 Haziran 2017 12:16

Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar yaşatılmaya çalışıyor

Bilecik’te unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatmaya çalışan ev kadınları, hem sanat öğreniyorlar, hem de yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerini de katkıda bulunuyorlar.

Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar yaşatılmaya çalışıyor

19 Haziran 2017 12:16


Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde ev hanımlarına unutulmaya yüz tutmuş ayna üzerine elmas uçla kumlama, sanat kili ile çiçek yapımı, İnönü sim işi, takı tasarımı, kağıt rölyef sanatlar yaşatılmaya çalışıyor. Kurslara katılan ev hanımlarının boş vakitlerini değerlendirmesi ve yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerini de katkıda bulunmaya çalışıyor.


“Yılda bine yakın kurs açıyoruz”


Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Oğul, yoğun bir çalışma tempoları olduğunu belirtti. Oğul, “Yaklaşık yılda bine yakın kurs açıyoruz. Türkiye ortalamasının oldukça üstünde. Arkadaşlar burada cam boncuk işi yapıyorlar. İnönü işi var unutulmaya yüz tutmuş dallarımızdan oldukça yoğun ilgi görüyor ve az kişinin yaptığı. Ayna üzerine kumlama çalışmamız var. Filografi tekniğimiz var. Takı yapıyor arkadaşlarımız. Orada çiçek yapımı ve doldurulmuş oyuncak yapımı stantlarımız var. Kâğıt rölyef çalışmamız var. Güzel bir ilgi var. Bozüyük halkı bu tür kursları seviyor. Bizde elimizden geldiği kadar bu tür kursları hem açmayı, hem yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ev kadınlarının boş vakitlerini değerlendirmesi bir şekilde ekonomilerini de katkıda bulunmaya çalışıyorlar, yaptıklarını satmaya çalışıyorlar. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. En çok ilgi gören kurslarımız giyim kursu, el sanatları kursu, ahşap boyama 3 boyutlu resim kurslarımız oldukça bayanlar arasında yoğun ilgi görüyor” dedi.




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