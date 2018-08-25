Uykusu gelen sürücülere ücretsiz mola imkanı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Osmaneli İlçe Jandarma ekipleri ve Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen proje, trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bilecik- Sakarya karayolunda yolunda bulunan İçmeler mevkisinde sabaha karşı denetleme yapan ekipler, uzak mesafelerden gelen sürücülere yiyecek ve içecek ikram etti. Uykusu gelen sürücülere ise Osmaneli Belediyesi tarafından Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesislerinde ücretsiz dinlenme imkanı sundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, “Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bayram dolayısıyla hazırlamış cep telefonu kullanma, aşırı hız yapma, yorgun ve uykusuz araç kullanmama, emniyet kemeri takma kampanyası uygulayarak sürücülerimizi uyardık. Uzun yoldan gelen sürücülerin genellikle sabahın erken saatlerinde uykularının geldiğini söyleyebiliriz. Bilecik Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Osmaneli İlçe Jandarma ekipleri ve Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa bir proje düzenlendi. Yolda sabaha karşı uykusu gelen sürücülere tesislerde ücretsiz mola imkanı sunduk” dedi.

Daha sonra konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise "Amacımız özellikle sabaha karşı uykusuz kalma suretiyle oluşan trafik kazalarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek. Bu anlamda biz de sürücülerimize bu tesisi açtık. Burada dinlenip kendilerine gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.