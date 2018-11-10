Uyuşturucu ile Mücadele toplantısı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Uyuşturucu ile Mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

Osmaneli Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan, diğer ilgili kurum amirleri ile okul müdürleri katıldı.

Bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eş güdüm sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Yavuz "ilçemizde bağımlılık yapıcı maddelerden korunması ve uyuşturucu kullanımının sıfır oranında seyretmesi için önlemlerimizi alacağız. Bu anlamla kurumlar arası işbirliğini çok önemsiyoruz. Güvenlik güçlerimiz her zamanda sahada olacak ve denetimlerini arttıracaklardır. Okullarımız eğitim faaliyetlerini sürdürürken aileler ve diğer kurumlar ile sıkı bir iletişim içerisinde olacaklardır" diye konuştu.

Toplantı sonunda bütün kurum amirleri ve okul müdürlerine söz verilerek konu ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunularak, sundukları öneriler değerlendirildi.