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06 Ocak 2017 18:00

Uyuşturucu satıcıların yakalanma anı kameralarda

Uyuşturucu satıcıların yakalanma anı kameralarda

06 Ocak 2017 18:00

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda araçlarında 5 kilo 200 gram kubar esrar yakalanan 5 şüphelinin yakalanma anı mobese kameralarına yansıdı.
Bilecik Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Bozüyük ilçe girişinde uygulama noktasında 24 VU 928 ve 34 CBY 73 plakalı 2 araca ‘Dur’ ihtarında bulundu. Bu ihtara uymayan araçlar kaçmaya başladılar. Yaşanan kovalamaca sonrasında araçlardan biri çevre yolu kenarında bir alışveriş merkezi önünde durduruldu. Diğer araç da ilçe merkezi belediye kavşağında yolu kesen polis aracına çarparak durdurulabildi. Yaşanan bu olaylar belediye kavşağında mobeseye yansıdı. Görüntülerde, KOM Şube ekipleri kaçan arabanın plakasını anons ettikten sonra belediye kavşağında yolu kesen polis aracı ve polisler yer alıyor. Daha sonra kaçan 2 şüphelinin seyir halindeki araçlarını yakalamak için polis aracı yolu kesiyor. Şüpheli araç kaçmaya çalışırken polis aracına vurarak durabiliyor. Daha sonra silahı çeken 2 polis memuru şüphelileri elleri havada araçtan çıkararak arama yapıyorlar. Görüntülerin sonunda kaçan aracın peşinden gelen sivil ekipler olay yerine varmasının ardından şüpheliler yere yatırılarak 2 şüphelinin ellerinin arkasından kelepçelenmesi yer alıyor.



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