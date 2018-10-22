Uyuşturucudan adliye sevk edilen zanlılardan gazetecilere ilginç sözler

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Çek yakışıklı çıkıyor muyum", "Umutlara kelepçe vurulmaz" sözleri dikkat çekti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan, satın alan ve kullanan şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik projeli çalışma neticesinde yapılan operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 11 kişiden O.A, A.K, F.G, K.A. ile M.C isimli şahıslara kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan, E.Ç, S.Ç, O.G, Ü.U, N.R ve M.D isimli şahıslara da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı. 11 kişiden 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Basın mensuplarına "Çek yakışıklı çıkıyor muyum", "Umutlara kelepçe vurulmaz" sözleri

Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edilen 6 kişiden 2'si, adliye merdivenlerinde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Çek yakışıklı çıkıyor muyum", "Umutlara kelepçe vurulmaz" sözlerini söylerken, bazıları da yüzlerini tanınmamak için kapadılar.

Öte yandan yapılan operasyonda toplam 34,97 gram uyuşturucu (SKUNK) maddesi ele geçirilmiştir.