Vali Büyükakın, açılış programına katıldı

Bilecik merkeze bağlı Deresakarı köyüne yapılan 'İçme suyu tesisi' ve 'Sıcak asfalt yol çalışması' olmak üzere pek çok hizmeti kapsayan açılış törenine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, son iki yılda yapılan hizmetlerin tamamının 1 buçuk milyon lira olduğuna dikkat çekerek, 'İçme suyu tesisi', 'Terfi istasyonu' ve 'Sıcak asfalt yol' çalışmasıyla birlikte düşünüldüğünde köye yaklaşık 2 trilyon yatırım yapıldığı bilgisini verdi.

Hizmetleri değerlendiren Vali Büyükakın, "Bu yatırımlar yeterli mi? Asla değil. İmkanların en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız başta olmak üzere çok çalışıyoruz. Göreve geldiğimden beri gece gündüz çalıştığımı ifade ettiniz. Evet elimizden geldiğince bu şehir, bu ülke için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ancak özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın temposuna baktığımızda bizim tempomuzun lafı dahi edilemez" dedi.

"Daha güçlü ayağa kalkma ve yeniden doğma vaktine şahitlik ediyoruz"

Vali Büyükakın konuşmasının devamında, ayağa kalkma ve yeniden doğma vaktine şahitlik ettiklerini belirterek, "Sizlerde bizlere destek oluyor moral veriyorsunuz. Çinliler Çin Seddi'ni yaptığı zaman demişler ki, bir daha bizi kimse işgal edemez. Sonraki 100 yılda Çin 3 kez, hem de içten işgal edilmiş. Bizde de durum hep aynı olmuş. En güçlü olduğumuz anlarda müdahalelere uğramışız. Moğol istilası olmuş yine dirilmişiz, Timur karşısında bozguna uğramış yine devam etmişiz. Kurtuluş mücadelesinde Türkleri yeryüzünden sildik dediklerinde küllerimizden yeniden doğmuşuz. Bunların hepsinde aynı olan şey milletimizin ruhu. Bizim Anadolu topraklarında ve bölgedeki topraklarda yükselişimizle alakalı etrafımızda, düşmanlarımızda hep aynı korku var. Bu son olarak 15 Temmuzda ortaya çıktı. Şimdi ekonomi üzerinden deneniyor. Ama bakın, karanlığın en yoğun olduğu an sabahın en yakın olduğu andır. Çocuğun doğacağı an en acı çekilen andır. Bu millet bir doğum sancısı yaşıyor, karanlığın en yoğun olduğu dönemi yaşıyor. Ancak tarihin akısına baktığımızda bu devletin ayağa kalkma ve daha da büyüme noktasında olduğuna ben şehadet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Büyükakın yeni projeleri açıkladı

Bilecik'in de hızlı bir kalkınma sürecinde olduğuna vurgu yapan Vali Büyükakın, ''Biliyorsunuz 6 tane sanayi bölgemiz var. 7. sanayi bölgemiz, 3. organize sanayi bölgesi ismiyle neredeyse tamamlanmak üzere. Bakanlıktan şartname gelişini bekliyoruz. Diğer organize sanayi bölgelerimize ulusal bazda yeni tesislerimiz yatırım yapıyor. Gölpazarı'nda Gıda Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına başladık. Yenipazar'da Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bölge tarım ve hayvancılık üzerinde etkili olacak. Özellikle Sakarya havzasında seracılık faaliyetlerine hız verdik. Turizm konusunda Kuruluş 1299 projesi ile yeni bir ivme yaratmayı planlıyoruz. Bu projemizi de inşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız" şeklinde konuştu.

Vali Büyükakın son olarak Bilecik'in kalkış noktasında olduğunu vurgulayarak, "Bilecik pistte hızla uçuşa geçen uçağın kalkış noktasında. 1980'lerin sonu 1990'ların başında sanayi kendine gelecek yer aradığında Kocaeli, Sakarya, Düzce hareketlilik kazandı. Şimdi etrafınıza baktığınızda bir saatlik mesafede 30 milyon yaşıyor. Bu inanılmaz bir potansiyel. Tarım yaparsanız tarım, hayvancılık yaparsanız hayvancılık, sanayi ise sanayi, hizmetler sektörü ise hizmetler sektörü. Hepsi bu şehirde olur. Gelecek 10 yılda Türkiye'de en hızlı gelişen 10 ilden biri, muhtemelen ilk 3'te olan iller içerisinde olacak Bilecik. Sizlerin desteği ile bu olacak. Eksiklerimize bakarak adım, adım çalışarak hep birlikte, elbirliği ile tek yumruk çalışarak daha iyiye gideceğiz" diye konuştu.

"Bilecik'i ilmek ilmek işleyeceğiz"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise "Hepimizin temelinde köy hayatı var. Ancak köylerimizde maalesef göç var. Bu nedenle köylerimizi şehirlere yükseltme çabasında, gayretindeyiz. Bu düşünceden hareketle, hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren, 17 yıldır, gerçekten insanımızın her noktadaki ihtiyaçlarını karşılama çabasındadır. Bunun yanında İl Özel İdarelerimiz aracılığıyla köylerimizdeki hayatı yeniden canlandırma noktasında özel bir önem ve gayret göstermektedir. Bizler Deresakarı köyü gibi üretimi bol olan ve gençlerini içinde muhafaza edip kendi mahsulünü üreten köylerimiz başta olmak üzere tüm köylerimizin altyapı hizmetini tamamlamak azmindeyiz. Önceden sadece yol açmak yeterken, şimdi o yollar yetmiyor. Yolların en iyisini yapıyoruz. Tabi ki yaşamın temel kaynağı su önemli. Bu sıkıntıyı da temelden çözecek bir projeyle buradaki su sorununu da kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturduk. Amacımız köylerimizdeki yaşam standartlarını en üst düzeye çıkarmak. Deresakarı köyümüz ve tüm köylerimiz bu hizmetlerin daha iyisini daha güzelini hakkediyorlar. El ele gönül gönüle vererek tüm sorunları çözeceğiz. Dirilişin ve kurtuluşun şehri güzide kentimiz Bilecik'i ilmek, ilmek işleyeceğiz" şeklinde konuştu.

2014 yılından beri Deresakarı'na yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Deresekarı Köy Muhtarı Yaşar Öztiryaki, yapılan hizmetler için Vali Büyükakın olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür etti.