Vali Büyükakın: "Çiçek yollama, plaket verme adetlerini kaldırın"

Toplantıda Vali Büyükakın, "Gereksiz gördüğünüz her harcama kalemini iptal edin. Çiçek yollama, plaket verme adetlerini kaldırın" dedi.

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda hizmet ve yatırımların aksamaması için bürokrasinin azaltılması talimatını veren Vali Büyükakın, tasarruf konusunda da uyarılarda bulundu. Yapılan harcamaların gözden geçirilerek kısıtlamaya gidilmesi gerektiğini dile getiren Vali Büyükakın, "Gereksiz gördüğünüz her harcama kalemini iptal edin. Özellikle temsil, hediye ve benzeri uygulamalardan vazgeçin. Çiçek yollama, plaket verme adetlerini kaldırın. Takdirinizi, teşekkürünüzü sözlü olarak ifade edebilir ya da bir teşekkür belgesi verebilirsiniz. Bütçelerinizi, kendi paranızdan daha çok daha dikkatli harcamalısınız. Tasarruf tedbirlerini bizzat takip edeceğim. Bu konuda hassasiyet göstereceğinizden eminim" dedi.

Toplantıya vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.