Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 12:50

Vali Büyükakın muhtarla buluştu

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Büyükakın muhtarla buluştu

11 Temmuz 2017 12:50


Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda köy ve mahalle muhtarlarının bulunduğu toplantıda, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, hayırlı olsun ziyaretlerinin ardından şehri tanımaya ve meseleleri anlamaya zaman ayıracağını belirterek, biran önce sahaya çıkıp çalışmak istediğini söyledi. Yerinde görülmeyen meselelerde doğru kararların verilmediğini ve eksik kaldığını belirten Bilecik Valisi Tahir Büyüakın, “Vatandaşla beraber olmak ve sorunları yerinde dinlemek için sahaya inmek en iyi yöntem. Muhtarlarımız sürekli sahada, vatandaşla iç içe. Sorunları birinci ağızdan dinleyeceğiz. Hepsini yapmak ve çözmek mümkün değil. Elimizdeki kaynaklarla acil ve öncelikli meseleleri tespit edip sıraya koymak ve doğru adımlar atmak lazım. Aceleyle yapılan işlerin çoğunda hayır gelmiyor, biz bunu belediyecilikte gördük. Onun için meseleyi anlayıp ve tespit ettikten sonra sahaya girmek gerekiyor. İşin planlama kısmına biraz daha özen göstermekte yarar var. Asıl meseleyi daha iyi bilen muhtarlar olarak sahadaki gözümüz, kulağımız olacaksınız. Birinci elden en doğru bilgiler genellikle sahadan gelen bilgi. Dolayısıyla benim meseleye bakış açım, muhtarlar sahada gören gözümüz, duyan kulağımız. Herkes kendi meselesini ön plana alırsa benimki önce olsun derse orada sıkıntı çıkıyor. Bizim kentin tamamını düşünmemiz lazım, ilin bütünündekileri düşünmeliyiz. El birliğiyle kentin tamamına bakacağız. Birbirimize anlayış göstereceğiz. Onu da başardığımız zaman daha hızlı bir şekilde meseleleri çözme imkanımız olacak. Görev süremiz bitene kadar ben Bilecikliyim, görev süremiz bittikten sonra fahri hemşehri oluruz. Hizmet anlayışımıza Şeyh Edebali’nin ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi hep yön vermiştir” dedi.


Konuşmanın ardından toplantı sona ererken, Vali Büyükakın, Bilecik İl Özel İdaresi önünde muhtarlarla fotoğraf çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!