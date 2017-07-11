Vali Büyükakın muhtarla buluştu

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda köy ve mahalle muhtarlarının bulunduğu toplantıda, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, hayırlı olsun ziyaretlerinin ardından şehri tanımaya ve meseleleri anlamaya zaman ayıracağını belirterek, biran önce sahaya çıkıp çalışmak istediğini söyledi. Yerinde görülmeyen meselelerde doğru kararların verilmediğini ve eksik kaldığını belirten Bilecik Valisi Tahir Büyüakın, “Vatandaşla beraber olmak ve sorunları yerinde dinlemek için sahaya inmek en iyi yöntem. Muhtarlarımız sürekli sahada, vatandaşla iç içe. Sorunları birinci ağızdan dinleyeceğiz. Hepsini yapmak ve çözmek mümkün değil. Elimizdeki kaynaklarla acil ve öncelikli meseleleri tespit edip sıraya koymak ve doğru adımlar atmak lazım. Aceleyle yapılan işlerin çoğunda hayır gelmiyor, biz bunu belediyecilikte gördük. Onun için meseleyi anlayıp ve tespit ettikten sonra sahaya girmek gerekiyor. İşin planlama kısmına biraz daha özen göstermekte yarar var. Asıl meseleyi daha iyi bilen muhtarlar olarak sahadaki gözümüz, kulağımız olacaksınız. Birinci elden en doğru bilgiler genellikle sahadan gelen bilgi. Dolayısıyla benim meseleye bakış açım, muhtarlar sahada gören gözümüz, duyan kulağımız. Herkes kendi meselesini ön plana alırsa benimki önce olsun derse orada sıkıntı çıkıyor. Bizim kentin tamamını düşünmemiz lazım, ilin bütünündekileri düşünmeliyiz. El birliğiyle kentin tamamına bakacağız. Birbirimize anlayış göstereceğiz. Onu da başardığımız zaman daha hızlı bir şekilde meseleleri çözme imkanımız olacak. Görev süremiz bitene kadar ben Bilecikliyim, görev süremiz bittikten sonra fahri hemşehri oluruz. Hizmet anlayışımıza Şeyh Edebali’nin ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi hep yön vermiştir” dedi.

Konuşmanın ardından toplantı sona ererken, Vali Büyükakın, Bilecik İl Özel İdaresi önünde muhtarlarla fotoğraf çektirdi.