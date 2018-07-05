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05 Temmuz 2018 11:53

Vali Büyükakın saha incelemelerini sürdürüyor

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, projeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Vali Büyükakın saha incelemelerini sürdürüyor

05 Temmuz 2018 11:53


Periyodik aralıklarla tüm çalışmaları yerinde inceleyen Vali Tahir Büyükakın, son olarak Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İl Özel İdare tarafından yapımı sürdürülen yol ve okulları denetledi. Vali Büyükakın, "Şehir merkezinde, ilçelerde, köylerde tüm çalışmalarımız sistemli bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmaları yerinde incelemek, projeyi yapan arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla projenin artılarını eksilerini denetlemek, vatandaşlarımızla sohbet etmek projenin ilerlemesi ve fonksiyonel bir hale gelmesinde etkili oluyor. Saha incelemelerini ve vatandaşlarla bir arada olmayı bu açıdan çok önemsiyorum. Bilecik’e yapılan her eser, çakılan her çivi, büyük küçük her çalışma bu şehre artı katıyor" dedi.


Çaydere ve Kapanalan köy yolu çalışmasının ardından yapımı devam eden Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını inceleyen Vali Tahir Büyükakın’a; Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Çelebi ve proje sorumluları eşlik etti.




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