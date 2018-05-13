Vali Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıya Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçu Yücel ve eşi Deniz Yücel, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve eşi Zuhal Namal, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Özcan ile şehit anneleri ve huzurevinde kalan anneler katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte annelerle yakından ilgilenerek, günlerini kutlayan Vali Büyükakın, "Bugün bizleri yetiştiren, emeğini ve hakkını ödeyemeyeceğimiz annelerimizin günü. Bu anlamlı günde şehit annelerimiz ve huzurevinde kalan annelerimiz ile birlikteydik. Hepsi varolsun. Haklarını biz ödeyemeyiz, onlar bize haklarını helal etsin" dedi.

Kahvaltıya katılan anneler de Vali Büyükakın’ın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, Anneler Günü’nde kendilerini yanlız bırakmadığı için Vali Büyükakın’a ve eşi Figen Büyükakın’a teşekkür ettiler.