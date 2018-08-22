Vali Büyükakın, Şehit Ünal Demir’in ailesini ziyaret etti

Vali Tahir Büyükakın, eşi Figen Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ile birlikte 31 Mayıs’ta Kuzey Irak’ta terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan Ünal Demir’in babası Resul ve annesi Fatma Demir’i ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Demir ailesi ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Vali Büyükakın, “Vatan uğruna, canlarını seve seve veren şehitlerin aileleri emanetimizdir. Bizler, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize tüm imkânları seferber ederek sahip çıkmanın çabası içinde olduk. Bize vatanımızı, bayrağımızı, istiklalimizi ve hürriyetimizi emanet eden, her anda bizi gözeten tüm şehitlerimize milletçe ödenmesi imkânsız şükran borçluyuz. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehit olan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretin ardından bilgi veren Başkan Bakıcı ise “Şehidimiz Ünal Demir’in baba ocağına ziyarette bulunarak ailesiyle bayramlaştık. Rabbim hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.