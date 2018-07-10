Vali Büyükakın selde zarar gören evleri ziyaret etti

Özellikle Yediler Mahallesi ile Yenidoğan Mahallesi’ndeki bazı evlerin zarara gördüğü sel felaketinin ardından Vali Büyükakın’ı, Kaymakam Yaman’ı ve Başkan Bakıcı’yı yanlarında gören vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek: ‘Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Valimizden, Kaymakamımızdan ve Başkanımızdan Allah razı olsun’ dediler.

Yağmur sularından zarar gören evlerde incelemelerde bulunan Vali Tahir Büyükakın, bir daha aynı sıkıntıların yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın selden zarar gören evlere yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada “Akşam saatlerinde özellikle 4 mahallemizi ciddi şekilde etkileyen, toplamda da 7 mahallemizde aşırı yağışlara bağlı olarak bir sel durumu ortaya çıktı. Ancak yaşanan afetle kıyaslandığında evlerimizde durum oldukça iyi. 2 tane evimizde ciddi sıkıntı var. Diğerlerinde ise genel durum yağan yağmurla kıyaslandığı zaman oldukça iyi vaziyette. Belediye ekiplerimiz diğer kamu kurum ve kuruluşların yardımlarıyla, çok hızlı bir şekilde müdahale edilip afetin engellenmesine dönük ve sonrasında yapılacak çalışmaların hızla yapıldığı için bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi görünüyor. Ama dünkü görüntüleri izlediğimde ciddi bir yağış vardı. Bununla geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla beraber buradadır. Hem AFAD ekiplerimiz, Kaymakamlığımız ve Belediyemiz alandaki hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Kısa sürede hasarları telafi edecek güce sahibiz. İnşallah buna benzer başka sıkıntılar yaşanmaz” dedi.

Vali Büyükakın’ın ardından bilgi veren Başkan Bakıcı’da bir çok noktada sıkıntıların giderildiğini söyledi. Başkan Bakıcı, “Öncelikle Bozüyük halkına geçmiş olsun dememiz gerekiyor. Hakikaten belki bir günde yağacak toplam yağış oranının çok kısa bir sürede şiddetli olarak yağmasından kaynaklanan bir olay yaşadık. Bizleri de ilk baştan korkutan daha sonra da tüm ekiplerimizin destekleriyle, Sayın Kaymakam’ımızın olaya müdahalesi ve çevre belediyelerden il özel idaresinden gelen ekipmanlar ve AFAD’ın da destekleriyle birlikte hem su pompalarının ve vidanjörlerin destekleriyle bir çok noktada sıkıntılar giderildi. Muhakkak bizim de ders çıkarmamız gereken noktalar var. Onları da acil bir şekilde ekiplerimizle yapmış olduğumuz toplantılarla ivedi bir şekilde yapılması gereken tüm projeleri hayata geçirip bir daha aynı sıkıntıları yaşamamak için gayret sarf edeceğiz. 3 tane evimizde sıkıntı var. Diğer evlerimizde ise büyük çaplı bir sıkıntımız yok” dedi.

Başkan Bakıcı çevredeki çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.