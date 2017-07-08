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08 Temmuz 2017 12:18

Vali Büyükakın ve Rektör Taş bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Vali Büyükakın ve Rektör Taş bir araya geldi

08 Temmuz 2017 12:18

Dr. İbrahim Taş, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette açıklama yapan Dr. İbrahim Taş, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "Sayın Valimizi makamında ziyaret ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmayıp kabul ettiler. Kendileriyle üniversitemizin projeleri ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Bizleri makamında kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yapılacak olan hizmetlerde üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olacağız" dedi.


Ziyaret sonunda Dr. İbrahim Taş, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a 15 Temmuz şehitleri anısına, şehitlerin isimlerinin bulunduğu tablo hediye etti.




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