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08 Haziran 2018 16:38

Vali Büyükakın yurttaki çocuklarla iftar yaptı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Saffet Şeker Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocuklarla iftar yaptı.

Vali Büyükakın yurttaki çocuklarla iftar yaptı

08 Haziran 2018 16:38


Sıcak bir atmosferde geçen iftarda çocuklarla birebir ilgilenen Vali Tahir Büyükakın, onlarla sohbet etti ve isteklerini dinledi. Devlet koruması altındaki çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için her türlü imkanın seferber edildiğini belirten Vali Büyükakın "Sizler devletimize emanet olan yavrularımızsınız. Devletimiz sizlerin ihtiyaçları için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bizler sizlerden sorumluyuz. Her türlü isteğinizi, sıkıntınızı benimle ve diğer ilgili büyüklerinizle paylaşabilirsiniz. Kapımız sizlere daima açıktır. Umuyorum ki sizler de gelecekte bu ülkeye hizmet edeceksiniz. Bugün burada sizlerle olmaktan son derece mutluyum” dedi.


İftar sonrası çocuklarla sohbet eden Vali Tahir Büyükakın, çocukların tüm sorularını samimiyetle yanıtlayarak, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.




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