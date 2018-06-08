Vali Büyükakın yurttaki çocuklarla iftar yaptı

Sıcak bir atmosferde geçen iftarda çocuklarla birebir ilgilenen Vali Tahir Büyükakın, onlarla sohbet etti ve isteklerini dinledi. Devlet koruması altındaki çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için her türlü imkanın seferber edildiğini belirten Vali Büyükakın "Sizler devletimize emanet olan yavrularımızsınız. Devletimiz sizlerin ihtiyaçları için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bizler sizlerden sorumluyuz. Her türlü isteğinizi, sıkıntınızı benimle ve diğer ilgili büyüklerinizle paylaşabilirsiniz. Kapımız sizlere daima açıktır. Umuyorum ki sizler de gelecekte bu ülkeye hizmet edeceksiniz. Bugün burada sizlerle olmaktan son derece mutluyum” dedi.

İftar sonrası çocuklarla sohbet eden Vali Tahir Büyükakın, çocukların tüm sorularını samimiyetle yanıtlayarak, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.