Vali Büyükakın’dan Başkan Yağcı’ya ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Büyükakın’a teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Vali Büyükakın’a bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, kurumlar arasındaki işbirliği ile Bilecik için güzel çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Vali Büyükakın ise, Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş’un Şehri Bilecik’te hizmet yapacağı için duyduğu memnuniyeti belirterek, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaret sonunda Vali Büyükakın’a üzerinde Osmanlı arması bulunan tabak hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.