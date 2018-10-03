Vali Büyükakın'dan Bilecik-Yenişehir yoluyla ilgili açıklama

Bu ödenek ile ilgili sıkıntı. Bir de bu işi alan firmanın alacakları ile ilgili. İnşallah en kısa zamanda çözeceğiz" dedi.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak, kentteki karayolları ağı hakkında bir sunum yaptı. Bu sırada İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz söz alarak, Bilecik-Yenişehir yolunu sürekli kullandığını ve güzergah üzerinde çalışma göremediği söyledi. Bunun üzerine Vali Tahir Büyükakın, bölge müdürünün herhangi bir ihmaliyle ilgilisi olmadığını söyledi. Kendisinin bizzat konuyu takip ettiğinin be birinci gündeminin bu yol olduğunu anlatan Büyükakın, "Güzergahta çalışmalar devam ediyor. Sadece tasarruf tedbirleri kapsamında ödeneklerde ciddi sıkıntılar var. Türkiye'de dünya kadar iş yapılmış, dünya kadar yol yapılmış burası neden bitmedi, evet Yenişehir konusu ciddi bir sıkıntı. Ben en son Ulaştırma Bakanımıza kendim de söyledim konuyu, durumu da anlattım. Ulaştırma Bakanımız da notlarını aldı, Genel Müdüre talimatlarını verdi. Ödeneklerle ilgili sıkıntı ortadan kalktığında bu kentin birinci önceliği Yenişehir yolu. Bu ödenek ile ilgili sıkıntı. Bir de bu işi alan firmanın alacakları ile ilgili. Sadece Yenişehir kısmı ile ilgili değil Türkiye genelindeki bir durum. İnşallah en kısa zamanda çözeceğiz" dedi.

Vali Büyükakın sözlerine Türkiye olarak kolay bir zamandan geçmediklerini anlatarak, "Bu yolla ilgili bize ödenek gelecek denilmişti. Ama son dönemdeki kriz dolayısıyla ödeneklerde kısılma var. Bu yol bizlerde gayret ediyoruz ama ödenek gelmeyince de yapılacak bir şey yok. Kolay bir zamandan geçmiyoruz. Bunu da anlayışla karşılayalım" dedi.