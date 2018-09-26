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Vali Büyükakın'dan Kaymakam Uzun'a hayırlı olsun ziyareti

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Osmaneli Kaymakamlığı’na atanan Naif Uzun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Osmaneli Kaymakamlığı'na atanan Naif Uzun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Tahir Büyükakını Kaymakam Naif Uzun, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür vekili Amir Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, parti yöneicileri ve kurum müdürleri Hükümet Konağı önünde karşıladı.


Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Büyükakın, Kaymakam Naif Uzun'a görevinin hayırlı olmasını diledi.


Kaymakam Uzun ize, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip ilçenin genel durumu hakkında Vali Tahir Büyükakın'a bilgiler verdi.


Osmaneli Kaymakamlığı ziyaretinden sonra ilçede inşaatı devam eden Balaban İlkokulunu ve tarihi konakları ziyaret ederek buradaki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükakın, gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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