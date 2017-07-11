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11 Temmuz 2017 13:52

Vali Büyükakın’dan Osmaneli ilçesine ziyaret

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Osmaneli ilçesini ziyaret etti.

Vali Büyükakın’dan Osmaneli ilçesine ziyaret

11 Temmuz 2017 13:52


Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ile beraberindeki AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli Kaymakam Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muammer Ergaş ve Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal tarafından karşıladı.


Kaymakam Çakıcı’dan ilçe hakkında bilgi alan Vali Büyükakın, beraberindekilerle birlikte daha sonra Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Tarihi Rüstem Paşa Camiinde de incelemede bulunan Vali Büyükakın, Milletvekili Eldemir, Kaymakam Çakıcı ve Belediye Başkanı Şahin ile birlikte Necla Hanım Konağı Sürekli Eğitim Merkezini gezdi. Vali Büyükakın daha sonra İçmeler tesislerini, inşaat çalışmaları devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binaları ile Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu ve Çok Programlı Lisesi’nde incelemede bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden ve ilgililerden bilgi aldı.




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