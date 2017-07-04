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04 Temmuz 2017 17:16

Vali Büyükakın’dan restorasyona alınan hükümet konağında inceleme

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 95 yıldır Bilecik Valiliği olarak hizmet veren hükümet konağında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Büyükakın’dan restorasyona alınan hükümet konağında inceleme

04 Temmuz 2017 17:16


Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ile birlikte yaklaşık 2 buçuk ay önce başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Restorasyon çalışmaları devam eden hükümet konağına ek bina olarak kullanılan ve kısa süre içerisinde boşaltılacak olan bazı kamu kurumlarını içinde bulunduran hizmet binasında da incelemede bulunan Vali Büyükakın, eski hükümet konağı bölgesinde yapılacak çevre düzenleme çalışmaları hakkında da bilgi aldı.




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