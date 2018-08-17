Vali Büyükakı’ndan sürücülere "karpuz" ikramı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında sürücülere karpuz ikram etti

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında sürücülere karpuz ikram etti

Bilecik Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan bayram öncesi sürücüleri trafik kazalarına karşı uyarmak amacıyla, Osmaneli-Sakarya yolu, İçmeler mevkisinde denetim yaptı.

Yaz mevsimi dolayısıyla turizm ve tarımsal amaçlı seyahat eden sürücülerin kullandığı araçlar, şehirlerarası yollarda yoğunluğa neden olurken, 9 günlük tatilde kazaların minimuma indirilmesi için emniyet güçlerinin çeşitli faaliyetleri tüm şehirlerde sürüyor.

Bu kapsamda İçmeler mevkisinde gerçekleşen denetimlerde, Vali Tahir Büyükakın, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Metin Şahin, polis ekiplerinin durdurdukları araçlardaki vatandaşlara almaları gereken önlemleri anlattı.

Aşırı hız, emniyet kemerinin kullanımı ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşulmaması konusunda sürücüleri uyaran protokol üyeleri, aynı zamanda küçük çocuklara ’kırmızı düdük’, büyüklere de çeşitli hediyeler ile karpuz verdi.

Vali Büyükakın yaptığı açıklamada, bakanlığın ülke genelinde bayramın ağız tadında geçmesi için bir kampanya başlattığını söyledi.

Kampanya çerçevesinde farkındalık çalışması yaptıklarını vurgulayan Büyükakın, "Emniyet kemerinin takılarak yolculuk yapılması, cep telefonu kullanımı ve aşırı hız konusunda sürücülerimizi ikaz ediyoruz. Toplamda 300 personel, 40 devriye ile bayramda bu çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

Osmaneli karpuzunun Türkiye genelinde tanındığını ve lezzetinin bilindiğini aktaran Vali Büyükakın, "Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin, durdurduğumuz denetim yaptığımız ve bilinçlendirdiğimiz sürücülere karpuz ikram edelim dedi. Osmaneli’nde de sürücülere karpuz vermek yakışır" ifadelerini kullandı.