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13 Ağustos 2018 13:21

Vali Büyükakın’dan Türk Kızılay’ına kurban bağışı

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, Vali Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Vali Büyükakın’dan Türk Kızılay’ına kurban bağışı

13 Ağustos 2018 13:21

Ziyarette Vali Büyükakın, kurban bağışında bulundu.


Türk Kızılayı’nın Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine vermek üzere kurban bağışı çalışması başlattığını belirten Şube Başkanı Çınar, kampanyanın detayları hakkında bilgi verdi.


Yapılan yardım çalışmasından memnun olduğunu belirten Vali Büyükakın, Türk Kızılayı’na kurban bağışında bulundu. Ardından bir açıklamada bulunan Büyükakın, "Hoşgörü ve barış dini İslam mensuplarının büyük sorumluluklarından olan yardım ve yakınını gözetme vazifesi, toplumsal refahın artmasında en büyük unsurlardan biridir. Kızılay’a gösterdiği gayret ve çabadan ötürü teşekkür ederim" dedi.


Şube Başkan Çınar da Türk Kızılayı’nın yaptığı faaliyetlerde bu sene 210 öğrenciye kıyafet yardımı, 23 Nisan’da Cumhuriyet İlkokulundan bir öğrencinin İstanbul gezisine gönderilmesi, Ramazan ayında 586 adet yardım kolisi ve 347 kişiye nakdi yardım düzenlenmesi, 9 kişiye nakdi yardım, Yenipazar ekmek kampanyasına bin adet destek ve Söğüt, Bozüyük, Vezirhan, Bayırköy, Yenipazar, Gölpazarı ilçelerinde nakdi, gıda ve kıyafet yardımlarının yapıldığını kaydetti.


Yapılan çalışmaları takdirle karşılayan Vali Büyükakın, Türk Kızılayı’nın kurulduğundan bugüne milyonlarca mağdur ve ihtiyaç sahibi başta olmak üzere hasta ve yaralıların kan ihtiyacını karşılamada önemli bir kurum olduğunun da altını çizdi.




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