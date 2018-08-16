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16 Ağustos 2018 11:50

Vali Büyükakın’ın Ankara çıkarması

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik tarihinde önemli bir yeri olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne başkent protokolünü davet etti.

Vali Büyükakın’ın Ankara çıkarması

16 Ağustos 2018 11:50


Davet için Ankara’ya giden Vali Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş ve birçok bürokrat ile görüştü.


Bu yıl 737’ncisi düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin 7-8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği bilgisini veren Vali Büyükakın, "Söğüt bir ruhtur. Bu ruhu yaşatmak bizim en büyük borcumuzdur. Bu ruh olduğu müddetçe güçlü olacağız. Yaşadığımız coğrafya gereği her an bu ruha ihtiyacımız var. Bu nedenle her yıl Söğüt’te düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri çok önemlidir ve bu önemini hep koruyacaktır” dedi.


Öte yandan, şenliklerle ilgili detaylı programın önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bilgisi verildi.




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