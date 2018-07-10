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10 Temmuz 2018 12:25

Vali Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın şehit ailelerini ziyaret etti

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, ilde bulunan şehit ailelerini ziyaret ediyor.

Vali Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın şehit ailelerini ziyaret etti

10 Temmuz 2018 12:25


Şehit Ramazan Çiftçi ve Şehit Mehmet Bilgin’in ailelerinin köylerine giderek ziyaret eden Figen Büyükakın, "Ülkenin bekasına, barış ve kardeşliğine kast eden, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen hainler dün olduğu gibi bugünde amaçlarına asla ulaşamayacaklar" dedi.


Şehit ailelerinin daima yanlarında olduklarını belirten Figen Büyükakın, yakından ilgilendiği şehit ailelerine, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.


Figen Büyükakın’ın gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten şehit aileleri, kendilerini yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Vali Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın’a teşekkür etti.


Şehit ailelerine yaptığı ziyaretlerin devam edeceğini ifade eden Figen Büyükakın’a, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel’in eşi Deniz Yücel ile Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can da eşlik etti.




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