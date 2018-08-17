Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 11:35

Vali Büyükakın’ın Kurban Bayramı mesajı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Büyükakın’ın Kurban Bayramı mesajı

17 Ağustos 2018 11:35


Vali Büyükakın mesajında, "Sevinçlerin paylaşıldığı, toplumda sosyal yardımlaşma ve kardeşlik ruhunun egemen olduğu bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı’nı hep beraber kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bu bayram vesilesiyle aşımızı, ekmeğimizi, sevincimizi ve hüznümüzü paylaşalım. İnsanlarımızı birbirine düşüren, uzaklaştıran ve ayrımcılığı körükleyen her türlü fitne ve fesadı hep birlikte bertaraf edelim. Bayramları fırsat bilerek, kültürümüzün köklü geleneklerini ve değerlerini bütün canlılığıyla yaşayalım ve yaşatalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin, Kurban Bayramlarını kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç