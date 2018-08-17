Vali Büyükakın’ın Kurban Bayramı mesajı

Vali Büyükakın mesajında, "Sevinçlerin paylaşıldığı, toplumda sosyal yardımlaşma ve kardeşlik ruhunun egemen olduğu bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı’nı hep beraber kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bu bayram vesilesiyle aşımızı, ekmeğimizi, sevincimizi ve hüznümüzü paylaşalım. İnsanlarımızı birbirine düşüren, uzaklaştıran ve ayrımcılığı körükleyen her türlü fitne ve fesadı hep birlikte bertaraf edelim. Bayramları fırsat bilerek, kültürümüzün köklü geleneklerini ve değerlerini bütün canlılığıyla yaşayalım ve yaşatalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin, Kurban Bayramlarını kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.