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29 Haziran 2017 15:20

Vali Elban Bilecik’e veda ederek yeni görevi için Ağrı’ya yola çıktı

Yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Bilecik Valisi Süleyman Elban kentten ayrıldı.

Vali Elban Bilecik’e veda ederek yeni görevi için Ağrı’ya yola çıktı

29 Haziran 2017 15:20


Bilecik Valiliği binası önünde yapılan uğurlama törenine; Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, kurum müdürleri ve valilik çalışanları katıldı.


Bilecik Valiliği görevini Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci’ye bırakan Elban, tek tek herkesle vedalaştı. Son sözleri “Bütün Bilecik halkına selam ve saygılarımı iletiyorum ve helallik istiyorum” olan Elban, eşi ile aracına binerek valilik binasından ayrıldı.




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