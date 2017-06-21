Vali Elban cam fabrikasının İftar yemeğine katıldı

Fabrika yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, fabrika yöneticileri ve birim müdürleri katıldı. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen iftar yemeğinde Vali Elban ile sohbet eden Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu Bozüyük’te yapılan ticari faaliyetler ve büyük şirketlerin Bozüyük’te üretim tesislerinin bulunması ile ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirilen iftar yemeğinin ardından Bilecik Valisi Elban, Fabrika yetkilileri ile görüşerek Ticaret ve Sanayi tesislerinin Bilecik ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Yemeğin ardından tesisten ayrılan Vali Elban, Kaymakam Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile birlikte Şehit Cengiz Ünlü’nün ailesini evinde ziyaret etti.