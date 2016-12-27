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27 Aralık 2016 19:17

Vali Elban, Karate Avrupa ikincisi ödüllendirildi

Vali Elban, Karate Avrupa ikincisi ödüllendirildi

27 Aralık 2016 19:17

Bilecik Valisi Süleyman Elban, Ukrayna’da düzenlenen ’’Kyokushin Karate Avrupa Şampiyonası’’nda ikinci olan İsmet Durmuş’u, ödüllendirdi.
Vali Elban, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve antrenör Yılmaz Durmuş ile sporcu İsmet Durmuş’u kabulünde, Avrupa’da düzenlenen şampiyonada ikinci olmasının kendilerini ve Bileciklileri gururlandırdığını söyledi. Başarının arkasında kendi emeğinin yanı sıra ailelerinin ve antrenörlerinin de büyük desteğinin bulunduğunun altını çizen Vali Elban, "Küçük yaşta başarı göstermek ve aynı zamanda Avrupa ikincisi olmak önemli. Başarıyı devam ettirmek ve daha üst dereceleri almak için çalışmalarına devam etmelisin. Hedefin dünya şampiyonlukları olsun. Başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yıldız da sporcuların, antrenörlerin denetim ve gözetiminde belli plan ve programlar dahilinde çalışmalarını sürdüklerini bildirdi.



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