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22 Aralık 2016 11:41

Vali Elban muhtarlarla buluştu

Vali Elban muhtarlarla buluştu

22 Aralık 2016 11:41

Vali Süleyman Elban, Osmaneli ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Vali Elban, Osmaneli Halk Eğitim Merkezi salonundaki toplantıda, özellikle son 1 yıldan beri çok zorlu döneme girdiklerini ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan terör olaylarıyla Türkiye üzerinden ciddi oyunlar sergilendiğini kaydetti. İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırılarında şehitler verdiklerini ve yaralıların bulunduğunu anımsatan Vali Elban, ’’Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bizler inanan insanlarız ve her elimizi açtığımızda memleketimiz için milletimiz için de dua ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu zor günleri de atlarız’’ dedi.
Vali Elban, köy ve mahalle muhtarlarının sorumluluklarının bulunduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:
’’Önümüzdeki iki yıllık süre içerisinde başta grup, sonra da diğer köy yolları olmak üzere yollarımızın büyük çoğunluğunu sıcak karışımı asfalt yapmayı planlıyoruz. Artık 6-7 metreden dar yolumuz olmayacak. Ona göre de yolun standardını da yükselteceğiz. Verimlilik temelli bir çalışmayı gerçekleştireceğiz, bütün bu çalışmalarımız vatandaşımızın mutluğu ve refahı içindir. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanında olacağız. Köylerimizle veya mahallenizle ile ilgili talepleri yada sıkıntıları bize iletmenizi istiyorum.’’
Muhtarların istek ve taleplerini ilettiği toplantıya, Kaymakam Edip Çakıcı, Mahalli İdareler İl Müdürü Hakkı Elmas ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.



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