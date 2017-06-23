Vali Elban veda etti

Elban, Bilecik’e atanma haberini duyunca içine bir sıcaklık düştüğünü belirtti. Bilecik Valisi Süleyman Elban, “Gelmeden önce bir yakınlık, rahatlık hissetmeye başlamıştım. Gelince de gerçekten çok çabuk ısındım. İl bizi kabullendi ve o 1 yıl göz açıp kapatıncaya geçti. Ama o 1 yıla neler sığmadı, darbeler, değişik konular, bizim yaptığımız bir kısım çalışmalar derken çok hızlı dolu, dolu ve bol enteresan hadiselerin yaşandığı bir yıl oldu. Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Bilecik’te çalışıyor olmak ya da Bilecik Valisi olarak bu ilde görev yapıyor olmak benim için hayatımdaki en önemli onur olduğunu söyleyebilirim ve kendimi çocuklarıma ve onların çocuklarına miras olarak bırakacağım en önemli, en kıymetli miras olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tarihi değeri çok yüksek ata toprağında manevi değeri çok üstün bir yerde görev yapmak benim için şereflerin en şerefi, onurların en onuruydu. Dolayısıyla burada bu şehrin bu şerefli ve onurlu şehirde bu şehrin bu kıymetli insanlarına ve bu topraklara elimizden geldiğince 1 yıllık süreçte hizmet etmeye çalıştık. Kısmetse birkaç gün sonra da ayrılacağız. Ayrıldığımız saate kadar da burada yapabildiğimiz ve tamamlayabildiğimiz işleri de tamamlayıp ayrılacağız” dedi.

“İlin temel anlamda kalkınması ve temel ihtiyaçları konusunda süratlı bir çalışma başlattık”

Bilecik’teki çalışma sürecinde birçok konuyla uğraşmak durumunda kaldığını ve Bilecik’in temel anlamda kalkınması ve temel ihtiyaçları konusunda süratlı bir çalışma başlattıklarını ifade eden Elban, ”Bu süre zarfında birçok konuyla uğraşmak durumunda kaldık. Darbeyle ilgili çalışmalardan sonra ilin temel anlamda kalkınması ve temel ihtiyaçları konusunda süratlı bir çalışma başlattık. Bu çalışmalar ilin kültür turizm anlamında kalkınmasıyla ilgili çalışmalardı. Söğüt’te bir kısım çalışmalar başlattık. Orada geçen hafta tören yapılan stat alanının üzerinin kapatılması hakkında çalışma yaptık. Türbe alanı içerisindeki mezar taşlarını tarihi olmayan mezar taşlarını tamamen yeniliyoruz. Söğüt Belediye Başkanımız bize o konuda destek veriyor. Yine o alana bir cami yapıyoruz. Selçuklu Belediyemiz üstlendi. Aş evini yıkıp, uygun bir yere yapacağız. Caminin proje işleri tamamlandı, yakında temel atılacak. Aş evinin ihalesi de yapıldı. Mezar taşlarıyla da ilgili zannediyorum Temmuz ortasında montajlar yapılacak. Orada bir de at çiftçiliği binicilikle ilgili bir çalışmamız var, onun da projesini tamamladık ama henüz ihalesini yapmadık. Yine oraya güzel bir han yapalım oraya güzel yakışır diye düşündük. Onunla ilgili de bir proje hazırladık. Dolayısıyla o alanda şenliklerin yaşatılması daha amacına uygun kutlanması için bir takım çalışmalarımız olmuştu” dedi.

“Eski Hükümet Konağımızın restorasyon çalışmalarına başladık”

Vali Elban konuşmasının devamında, Eski Hükümet Konağı’nın restorasyon çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, ”Eski Hükümet konağımızın restorasyon çalışmalarına başladık. Tamamen sıva ve kazım işleri bitti. Şimdi proje hazırlanıyor, zannediyorum Temmuz ayında da onun imalatları başlayacak. Ahşap imalatına başladılar. Dolayısıyla önümüzdeki bahar dönemi o binada biter diye tahmin ediyorum. Kültür alanında, sağlık alanında, eğitim alanında birçok çalışmalarımız var. Okçuluklara başladık, Söğüt’te Söğüt çocuklarına bir mehteran kurduk. Bütün gençlerimizin spor yönlendirilmesi ile ilgili bir çalışma başlattık. Metris tepe’yi şimdi elden geçiriyoruz. Bütün şehitliklerin tahsisini özel idareye devir aldık. Tüm OSB’lerimizde bir kısım eksiklikler vardı onları da tamamlamaya başlamıştık. En önemlisi de 3’üncü OSB o da son aşamaya geldi, bitti. Bizim asçımızdan bitmişti. Ama Bakanlık bizim gönderdiğimiz toprak kurma kararını kabul etmedi. Sanayi Bakanlığı kararı versin dedi. Bitti yani. Genel adlarıyla ilin sosyal, ekonomik kalkınmasıyla ilgili tarımdaki çalışmalar, el sanatlarının geliştirilmesi hakkında bir kısım çalışmalarımız oldu. Dolayısıyla 1 yılda hızlı girip, çıktık. Bir başka önemli projemiz ise; buraya turizm hareketliliği kazandırmak. Buraya ciddi anlamda gezi grupları gelmeye başladı. Ardından hazırladığımız Alp Devletleriyle ilgili saygı nöbetiyle alakalı bir perojemiz vardı. O proje belediye gruplarını daha da tetiklemeye başladı. Bu ilimizin tanıtımı ve turizmi açısından inanılmaz bir proje oldu. Biraz kısmetliyiz herhalde. Geldik hastane çözüldü, yol çözüldü. Yenişehir bağlantı köprümüzün üstünü açtık. Pelitözünü’de bitirecektik. Temmuz gibi o da bitmiş olur inşallah” dedi.

“ Söğüt Şenliklerini yapmak isterdim”

Bilecik Valisi Süleyman Elban, amaçlarının sadece Bilecik’e ne katılabilir olduğunu söyleyerek, ”İlin marka değerini yükseltmek çok önemli. Her geçen gün bir şeyler üretmeye çalışıyorduk. İyi niyetli olunca, isteyince de aslında birçok şey çaba sarf etmeden kendiliğinden de gelişiyor. Dolayısıyla ilin belli noktalara geldiğini düşünüyorum. Ben esas hareketliliği Temmuz’da bekliyorum. Bilecik’le ilgili birçok şeyin iyi gittiğini düşünüyorum. Bizde iyi niyetle elimizden geleni yapmaya çalıştık. Birkaç güne ayrılacağım ama gittiğim güne kadar daha son imzamı atacağım ve yapacağım şeyler var. Bu süre zarfında yakın çalışma arkadaşlarım, kurumlarımızın yönetici arkadaşlarına ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Siz basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yaptığımız şeyleri hep doğru yansıttınız ve bize destek oldunuz, bizleri yüreklendirdiniz. Ben Bilecik’e doyamadım. Bilecik’e keşke şunu da yapsaydım dediğim bir çok şey var kafamda ama tabi ki konsept değişimine gittik, birçok şey yaptık. Yeni haliyle, yeni kurgusuyla bir Söğüt şenliğini yapmak isterdim. Bilecik bir saklı cennet aslında. Bursa’nın yanı başında, İstanbul’un yanı başında, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir’in yanı başında saklı bir cennet. Biz bu cennetin varlığını duyurmaya çalıştık” dedi.