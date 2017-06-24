Vali Elban’dan Başkan Yağcı’ya veda ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Elban’a teşekkür etti. Bilecik Valisi Süleyman Elban’ın kısa sürede Bilecik için güzel hizmetlerde bulunduğunu belirten Yağcı, Elban’a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Vali Süleyman Elban ise diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te hizmet yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyaret sonunda Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Valisi Süleyman Elban’a, Bilecik’e göreve başladığında Selim Yağcı’yı ziyaretinde çekilmiş fotoğrafın olduğu tablo, Osmanlı Armalı tablo ve çiçek taktim etti.

Ziyaret, Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın Vali Elban’ı kapıda uğurlamasıyla son buldu.