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24 Haziran 2017 11:11

Vali Elban’dan Başkan Yağcı’ya veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret ederek, veda etti.

Vali Elban’dan Başkan Yağcı’ya veda ziyareti

24 Haziran 2017 11:11


Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Elban’a teşekkür etti. Bilecik Valisi Süleyman Elban’ın kısa sürede Bilecik için güzel hizmetlerde bulunduğunu belirten Yağcı, Elban’a yeni görev yerinde başarılar diledi.


Vali Süleyman Elban ise diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te hizmet yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.


Ziyaret sonunda Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Valisi Süleyman Elban’a, Bilecik’e göreve başladığında Selim Yağcı’yı ziyaretinde çekilmiş fotoğrafın olduğu tablo, Osmanlı Armalı tablo ve çiçek taktim etti.


Ziyaret, Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın Vali Elban’ı kapıda uğurlamasıyla son buldu.




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