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07 Ocak 2017 12:22

Vali Süleyman Elban, belediye başkanlarıyla Vezirhan’da bir araya geldi

Vali Süleyman Elban, belediye başkanlarıyla Vezirhan’da bir araya geldi

07 Ocak 2017 12:22

Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında belediye başkanları istişare toplantısı Vezirhan’da yapıldı.
Aylık olarak düzenlenen ve bu kez ev sahipliğini Vezirhan Belde Belediyesi Başkanı Mehmet Duymuş’un yaptığı toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı. Belediye başkanlarının projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda Vali Elban, ’’Yapılan değerlendirmeler ışığında, ilimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini isabetli bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Yatırımları ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda hep birlikte yapacağız. İlimizin faydasına olabilecek çalışmaları ve hizmetleri değerlendiriyoruz. Amacımız insana hizmet etmek’’ dedi.
Bilecik ve ilçelerinde kış mevsimi nedeniyle sürücülerin, vatandaşların ve öğrencilerin mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, Vali Elban ve belediye başkanları, İstanbul, İzmir ve Şırnak’taki terör saldırılarını kınayarak, şehitlere ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundular.



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