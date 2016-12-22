Vali Yardımcısı Güney’den İl Müftüsü Necati Akkuş’a veda ziyareti

Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş’a veda ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Samsun’un Çarşamba Kaymakamlığına görevine atanan Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Güney, veda ziyaretleri kapsamında Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş’a ziyaret etti. İl Müftü Akkuş, Güney’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Vali Yardımcısı Güney de görev yaptığı süre içeresinde yaptığı dini hizmetlerinden memnun olduğunu belirterek Müftü Akkuş’a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan ziyaret sonunda Müftü Necati Akkuş, Vali Yardımcısı Mustafa Güney’e günün anısına hat yazılı tablo takdim etti.