Vali'den kurum müdürlerine uyarı: "Kendi paranızdan daha dikkatli harcayın"

Bilecik Vali Tahir Büyükakın, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda katılımcılara tasarruf konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı'na İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Bilecik vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı. Hizmet ve yatırımların aksamaması için bürokrasinin azaltılması talimatını veren Vali Büyükakın, tasarruf konusunda da uyarılarda bulundu. Yapılan harcamaların gözden geçirilerek kısıtlamaya gidilmesi gerektiğini dile getiren Vali Büyükakın "Gereksiz gördüğünüz her harcama kalemini iptal edin. Özellikle temsil, hediye ve benzeri uygulamalardan vazgeçin. Çiçek yollama, plaket verme adetlerini kaldırın. Takdirinizi, teşekkürünüzü sözlü olarak ifade edebilir ya da bir teşekkür belgesi verebilirsiniz. Bütçelerinizi, kendi paranızdan daha çok daha dikkatli harcamalısınız. Tasarruf tedbirlerini bizzat takip edeceğim. Bu konuda hassasiyet göstereceğinizden eminim" dedi.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.