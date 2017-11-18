Alenen bütün dünyaya ilan etti. NATO PKK’ya silah veren örgüttür" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatan Savaşından Milli Hükümete Atatürk Devrimleri ve Çıkış Yolu” konulu konferans için Bilecik’e geldi. Belediye Kültür Sitesi’nde partililer ve Bileciklilerle bir araya gelen Perinçek, dün Norveç’teki NATO tatbikatında Atatürk’ün fotoğrafını ‘düşman hedef’ olarak kullanılmasına sert bir dille eleştirerek, NATO’yu PKK’ya silah veren bir örgüt olarak tanımladı. Perinçek, "NATO bizi koruyan örgüt. NATO üyeleri bizim müttefikimiz diye ezberletilmişti. Şimdi büyük hakikatle Türkiye karşı karşıya kaldı. NATO Atatürk’ü hedef tahtasına koydu. Alenen bütün dünyaya ilan etti. Atatürk hedef efendim ’yanlışlık yaptık, onu koyan subayları görevlerinden aldık’ falan. Bu hikaye. Zaten onların bunu ilan etmesine gerek yok. NATO başlarında Amerika tabi PKK’ya 4 bin tır silah veren örgüt. 60 bin kişilik bir orduyu donatacak silahı Amerika Birleşik Devletleri yani NATO PKK’ya veriyor. NATO gerçeği bu. 72 yıldır yaşıyoruz o gerçeği. Aslında biz evet 1952 yılında NATO’ya girdik fakat 1945’ten başlayarak bir Atlantik süreç içerisindeyiz. 12 Mart darbesi 1971, 12 Eylül 1980 darbesi, en son 15 Temmuz 2016 FETO darbesi NATO bize silahla tehdit yönelten bir örgüt. Türkiye’de darbeler yapan, kan döken, hem PKK gibi IŞİD gibi, FETO gibi terör örgütleri aracılığıyla hepimizin ’Gladyo’ diye bildiğimiz malum yer altı örgüt aracılığı. Her NATO ülkesi NATO’ya giderken bir gizli anlaşma yapılıyor ve devletin içine NATO bir cihaz yerleştiriyor. Ona ’Gladyo’ adı verdiler İtalya’da. Biz o gladyo ile tanıştık değil mi? 16 Temmuz gecesi o Gladyo ile tanıştık. Ankara’da, İstanbul’da bir Türk Amerikan savaşı oldu. 200’ün üzerinde 242 şehit 2 binin üzerinde gazi, yaralı bir Türk Amerikan savaşı oldu ve o savaş devam ediyor" dedi.

"Amerika FETÖ darbesinde ezildi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’nin yaşanan tecrübesinden sonra bir karar sürecinin içine girdiğini ifade ederek, "Bu süreç ne zaman başladı. Silivri duvarlarını yıkarak başladı bu süreç. 2014 yılı 3 yıl önce baharında Türkiye’ye NATO’nun zincirlerini Silivri duvarını yıkarak kırdı orada başladı. Türk ordusunun komutanlarını, Vatan Partisi’nin liderlerini Türkiye’nin aydınlıklarını Atatürkçü, devrimci, ilerici, vatansever aydınlarını bu Silivri duvarlarının içine hapsetmişlerdi. Bir NATO kumpasıyla ve ama o kumpas ne oldu? Bizlerin mücadelesi, sizlerin mücadelesi biz içeriden Türk milleti dışarıdan 80 bin, 90 bin kişi o duvarların önüne yığıldı ve o zincirler kırıldı. NATO zincirinin kırılması Silivri duvarlarının yıkılmasıyla başladı. Bunun arkasından Türkiye bölünmeyi kabul etmediğini silahla göstermeye başladı. FETÖ’ nün tasfiye edilmesi devlet içinden PKK’nın üzerine 24 Temmuz 2015’te Türk Silahlı Kuvvetlerini, polisimizi, köy kurucumuzun yürümesi hendeklere gömdük. Çok önemli PKK’yı hendeklere gömdük. NATO planlarını yerle bir ettik. Arkasından Amerika’nın o FETÖ darbesini ezdikten sonra Türk ordusu Amerikan, İsrail koridoruna girdi. Suriye’nin, Kuzey’in. Buda bir savaş. Şimdi bakın bu büyük mücadelenin içinde Türkiye dostlarını keşfetti. 1 hafta içinde Tayyip Erdoğan, Sayın Putin, Ruhani İran Cumhurbaşkanı İran, Türkiye, Rusya Cumhurbaşkanları buluşuyor. Silah arkadaşı oldu bu ülkelerle. Vatan Partisi’nin programı bu. Bir NATO programı vardı, Atlantik programı vardı. Atlantik partileri vardı ve Türkiye’de iktidarları Amerika belirler, Atlantik sistemi belirler NATO cihazı iktidarları indirir, kaldırır tayin eder. Bu anlayışlar ve uygulamalar vardı. Ama o dönem bitti. Artık Türkiye’de Amerika’nın iktidarları belirleyemeyeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bunun ilk ispatı 2015 yılı 7 Haziranla 1 Kasım seçimleri arasında yüzde 40 olan AK Parti oyları PKK’nın üzerine yürüyünce, Amerika’nın üzerine yürüyünce Türkiye yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıktı. Demek ki artık oy almanın yolu iktidar yolu Amerika’dan izin dilenmekten, ruhsat almaktan geçmiyor Amerika’ya karşı mücadeleden başımızı dik tutmaktan geçiyor" ifadelerine yer verdi.