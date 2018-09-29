Vatandaşlar tatbikatı gerçek sandı

Bilecik'te düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmazken, 5'inci katta mahsur kalan öğrenciler işi abartınca çevredeki vatandaşlar yangını gerçek sandı.

25 Eylül 1 Ekim İtfaiyecilik Hastası sebebiyle Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Yangında 5 katlı binanın son katında mahsur kalan öğrenciler "İmdat" diye bağırmayı abartınca çevredeki vatandaşlar yangını gerçek sandı. Gerçekleştiren tatbikatta hastaların ve personelinin olası bir yangında hastaneyi nasıl terk etmeleri gerektiği anlatılırken, ekiplerde bunu tatbikatlı olarak canlandırdılar. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin binadan tahliye ettiği yaralıları ise; UMKE ekipleri tarafından sedyelerle hastaneye sevk edildi.

"Ekiplerimiz 14.50'de hareket ederek 14.55' de tam hastane polikliniklerinin önünde geldi"

Yapılan tatbikat hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu; saat 14:50'de Bilecik Devlet Hastanesinde yangın ihbarı aldıklarını anlatarak, "İçeride yaralılar olduğu bildirildi. Ekiplerimiz 14.50'de hareket ederek 14.55' de tam hastane polikliniklerinin önünde gelerek, iki tane yaralıyı indirerek ambulansa teslim etmiştir .O sırada yaptığımız araştırma sonucunda çocuk servisinin üst tarafında içeride kalan hastaların olduğu tespit edilmiş oldu.Tekrara çadırımızı buraya açarak onları kurtarma çalışmasını yapmaktayız" dedi.

"Yangın çıktığı için İtfaiyeden ve AFAD'dan yardım istedik"

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mustafa Ertekin ise; "Biz bugün yangın tatbikatı yaptık.Hastanemizde büyük bir yangın çıktı.Yangın çıktığı için İtfaiyeden ve AFAD'dan yardım istedik.Bizim kendi UMKE ekiplerimiz var.Bu ekiplerimizde geldi.Yaralılarımız vardı,yaralılarımızı indirdik İtfaiye aracıyla.Sonrasında mahsur kalan öğrencilerimizi atlama yastığı yardımı ile tahliye ettik. AFAD ekipleri de bir tane yaralımızı ikinci kattan aşağıya indirdi. Diğer yaralılarımıza ise UMKE ekipleri hastane içerisinde müdahale etti.Gerekli tedavileri uyguladıktan sonra ambulansla Sahra Hastanemize sevk ettik" dedi.

Öte yandan tatbikat sonunda itfaiye ekipleri tarafından hastane personeline yangın söndürme tatbikatı verildi.