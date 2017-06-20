Vergi borcu olanlar dikkat

Kıral, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Kıral, 7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş vergi borçlarına avantajlar sağladığını kaydetti. Kıral, "Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri daha düşük olan Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanıyor. Vergi aslına bağlı cezalar siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si ödendiği takdirde kalan yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçiliyor. Yeniden yapılandırılan borcun tek seferde ödenmesi halinde gecikme zammı ve faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE oranındaki Fer’i alacağın da yarısının tahsilinden vazgeçiliyor. 36 aya varan sürelerde taksitli ödeme imkânı getiriliyor. 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergileri kapsamaktadır. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar yeni yapılandırma kanunu kapsamında değildir. Önceki yasa çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni yapılandırma kanunundan yararlanabileceklerdir. Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin kanunda yetki bulunmadığından süre uzatımı söz konusu değildir. Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecektir. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi gün bitimine kadar yapılması gerekiyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksiti süresinde ödemeleridir. 7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunuyla, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecektir" dedi.

"Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor" diyen Kıral, şöyle devam etti:

"Sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, idari para cezası, eksik yatan sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık yüzde 16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık yüzde 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve YI-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor. Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün. Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor. Yapılandırma devam ettiği sürece borcu yoktur belgesi alınabilecek araçların fenni muayeneleri yaptırılabilecek. Vatandaşlarımız, Yeni Yapılandırma Kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla kamuya borçlu olan esnaflarımız borçlarını ödeme imkânı sağlanmıştır. Maliye Bakanlığı´na olan vergi borçlarını, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan BAĞKUR borçlarını ve Belediyelere olan borçlarını taksitle ödeme imkânı sunuyor. Kanundan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili kurumlara başvurarak bu fırsattan faydalanmaları menfaatlerine olacaktır."