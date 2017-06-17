Vezirhan Belediyesi araç filosuna yeni araç eklendi

Eklenen yeni traktörün beldeye hayırlı olmasını dileyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, ”Yeni traktörümüz beldemize ve belediyemize hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet anlayışımız ile belediyemiz araç filomuzu genişletiyoruz. Hizmetlerimizin daha etkin ve etkili bir biçimde vatandaşlarımıza ulaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geçen hafta Beldemize kazandırdığımız Kazıcı-Yükleyici İş Makinesinden sonra bugün sipariş ettiğimiz 2017 model Traktörümüz Belediyemize ulaştı. Beldemize ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.