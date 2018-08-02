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02 Ağustos 2018 20:34

Vezirhan’da çimento fabrikasına tepki

Bilecik’e bağlı Vezirhan beldesinde yapılmak istenen üçüncü çimento fabrikasına belde halkı karşı çıkınca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı gerçekleştirilemedi.

Vezirhan’da çimento fabrikasına tepki

02 Ağustos 2018 20:34


Mevcutta üretim yapan çimento fabrikasının yanı sıra 2’nci çimento fabrikasının kurulması için tüm onayların alındığı Bilecik Vezirhan’da sadece 10 kilometrelik alanda 3’üncü çimento fabrikası kurulması için gerçekleştirilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına vatandaşlar tepki gösterdi. Cihan Bektaş Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen ÇED bilgilendirme toplantısına İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi İl Müdürlüğü yetkilileri ile çimento fabrikasını kuracak firma temsilcileri ve çevre illerden gelen doğa koruma gönüllüleriyle belde sakinleri katıldı.


Yola döktükleri karpuzları kendileri temizledi


Eyleme İstiklal Marşı’nın okuyarak başlayan vatandaşlar, protesto amacıyla salona girmedi. Beldelerinde üçüncü çimento fabrikası kurulmasını istemeyen kalabalığın tepkisi üzerine ÇED bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilemedi. Bir vatandaş traktörle getirdiği karpuzları toplantı salonun bulunduğu caddeye döktü. Vatandaşlar protestonun ardından yola döktükleri karpuzları yine kendileri temizledi.


Eylemde söz alan bir vatandaş, Şeyh Edebali’nin Bilecik’in girişinde yazılı ünlü sözünü hatırlatarak tepkisini dile getirirken, göz yaşlarına hakim olamayan bir vatandaşı kadınlar teselli etti. Zehir solumak ve kanser olmak istemediklerini açıklayan kadınlar bölgenin 2’nci çimento fabrikası, mermer, taş ocakları ve demir fabrikaları ile zaten nefes alamayacak hale geldiğini, 3’üncü çimento fabrikasına izin vermeyeceklerini söyledi.




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