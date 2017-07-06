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06 Temmuz 2017 11:40

Vezirhan’da elektrik kesintisi

Bilecik’in Vezirhan Beldesinde 7 Temmuz 2017 günün elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Vezirhan’da elektrik kesintisi

06 Temmuz 2017 11:40


Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş konu hakkında yaptığı açıklamada, “İstasyon Mahallemizde yapılan elektrik nakil hatları altyapı çalışması sebebiyle 07 Temmuz 2017 cuma günü saat 14.00-19:00 arası İstasyon Mahallemizde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmaların bitmemesi halinde 08 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 09.00-12.00 arası da aynı mahallemizde kesinti yapılacaktır. Kesintilerin sebebi İstasyon Mahallemizde yer altına alınan hatlara enerji verilmesidir” ifadelerine yer verdi.




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