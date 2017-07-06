Vezirhan’da elektrik kesintisi

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş konu hakkında yaptığı açıklamada, “İstasyon Mahallemizde yapılan elektrik nakil hatları altyapı çalışması sebebiyle 07 Temmuz 2017 cuma günü saat 14.00-19:00 arası İstasyon Mahallemizde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmaların bitmemesi halinde 08 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 09.00-12.00 arası da aynı mahallemizde kesinti yapılacaktır. Kesintilerin sebebi İstasyon Mahallemizde yer altına alınan hatlara enerji verilmesidir” ifadelerine yer verdi.