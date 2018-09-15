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Vezirhan'da PTT şubesi 18 Eylül'de açılıyor

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldeye yapılacak PTT şubesinin 18 Eylül’de hizmete açılacağını sööyledi.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldeye yapılacak PTT şubesinin 18 Eylül'de hizmete açılacağını sööyledi.


Vezirhan Belediye Başkanı Duymuş yaptığı açıklamada, "Bir süredir düzenlemesi devam eden PTT şubemiz 18 Eylül Salı günü hizmete giriyor. PTT şubemizde ayrıca PTTMatik de bulunuyor. Bu önemli ve güzel hizmette emeği geçen PTT Başmüdürümüz Serhat Bozkurt, PTT İşletme Müdürümüz Abdülaziz Çivik ve tüm PTT çalışanlarına teşekkür ederiz. Beldemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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