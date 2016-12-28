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28 Aralık 2016 17:00

Vezneler öğle saatinde de açık olacak

Vezneler öğle saatinde de açık olacak

28 Aralık 2016 17:00

Bozüyük Belediyesi Tahsilat Şefliği’nde hizmet veren vezneler öğle saatinde de hizmet vermeye devam edecek.
Bozüyük Belediyesi vezneleri yeni uygulama ile hafta içinde, saat 08:30’dan saat 16:50’ye kadar kesintisiz olarak hizmet verecek. Öğle saatlerinde de açık olacak vezneler özellikle çalışan kesimin öğle tatilinde gerek su borçlarını gerekse vergi borçlarını ödemeleri için büyük kolaylık sağlayacak. Vatandaşlar aynı zamanda belediye ile ilgili her türlü ödemelerini Şehirler Arası Otobüs Terminali’nden hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada 7 gün 08:00 ile 23:00 saatleri arasında gişeden yapabiliyor.



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