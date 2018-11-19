Vitraspor ligin dibine demir attı

BAL 9. Grup 9'uncu hafta mücadelesinde Bozüyük İlçe Stadında oynanan Vitraspor-Kütahyaspor maçını misafir ekip 1-0 kazandı. Karşılaşmada Kütahyaspor taraftar desteğini de arkasına alırken, ilk dakikalarda rakibine üstünlük kurdu. Maçın 27'nci dakikasında gelişen bir Kütahyaspor atağında Ahmet Korkmaz topu filelere göndererek takımını 1-0'öne geçirdi. Bu gol sonrası oyuna dengesini kuran Vitraspor yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı deplasman ekibi Kütahyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü sonuçlandı. İkinci yarıda iki takımın da bulduğu ataklar sonuçsuz kaldı. Maçın 90'ıncı dakikasında Kütahyaspor'dan Yener Şerif Boz kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra maçta başka bir gol olmazken, maçı Kütahyaspor 1-0 kazandı.

Bu galibiyet sonrası Kütahyaspor puanını 13'e çıkartırken, Vitraspor ise 1 puanla 14 takımlı ligde son sırada yer aldı. Viştraspor'u 3 puanla Kütahya Çalıcaspor, 8 puanla Çayırovaspor ve 10 puanla Yeşilovaspor takip etti. Vitraspor 10'uncu haftada deplasmanda Kocaeli temsilcisi Başiskele Doğantepespor ile karşı karşıya gelecek.