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Vitraspor, salı günü Türkiye Kupası'nda Denizlispor karşılaşacak

Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, Ziraat Türkiye Kupası 3.

Turu'nda 25 Eylül Salı günü saat 15.00'de Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.


Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Bozüyük Vitraspor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor oynayacak. Tek maç üzeri eleme usulü göre oynanacak müsabaka 25 Eylül Salı günü saat 15.00'de Bozüyük İlçe Stadı'nda yapılacak. Öte yandan BAL temsilcisi Vitraspor'un ligi henüz başlamazken, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Denizlispor bugün itibariyle oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

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